Palermo, arriva Fella e parla Soleri: “Avevo voglia di indossare la maglia rosanero”

Giornata di presentazione per Edoardo Soleri, ex attaccante del Monopoli. Annunciato Fella

Si mettono altri mattoni per il Palermo del futuro che dovrà giocare in Serie C. Dopo l'ufficializzazione di Giuseppe Fella, ex Avellino, seconda punta, classe 1993, che in Serie C ha finora collezionato 140 presenze e 42 gol, oggi c'è stata la presentazione ufficiale di Edoardo Soleri, calciatore che nell'ultima stagione ha militato nelle fila del Monopoli.