Palermo, Baldini: “A Padova vinceremo perchè ho una convinzione”

Il tecnico del Palermo ha presentato la finale di andata contro il Padova

Domani sera allo stadio Euganeo si svolgerà il primo atto della finale promozione per la Serie B e sarà nel match di andata il Padova a ospitare il Palermo. In attesa delle parole del tecnico patavino, Massimo Oddo, ha già parlato il rosanero Silvio Baldini. “Questa è un'occasione da non perdere e bisogna giocarla al massimo delle nostre forze. Sono contento di affrontare avversari forti ma la nostra voglia di stupire deve essere l'arma in più. Abbiamo 180' minuti per mostrare la nostra forza e i calciatori devono giocare la doppia sfida con leggerezza. Io penso che il Palermo vincerà ma lo dico senza voler mancare di rispetto agli avversari ma perchè sono convinto che la mia squadra darà il massimo. Io sapevo già a dicembre che il destino mi aveva dato una possibilità. Ora io so solo che questa è un’occasione da non perdere. Non giocarsela per quello che tu credi di valere sarebbe un’occasione persa. Dobbiamo vivere queste due partite come se avessimo già vinto. Il Padova è una squadra forte ma noi andremo all'Euganeo convinti di fare la nostra prestazione, poi il risultato arriverà di conseguenza".