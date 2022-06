Palermo, Baldini: “E’ il momento dell’ultimo sforzo”

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini ha presentato in sala stampa la partita di domani contro il Padova che deciderà chi sarà la quarta promossa in Serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari. Si parte dall'1-0 dei rosanero sul terreno del biancoscudati. "E' stata una settimana di lavoro svolto con tranquillità. Questo non significa che domani sottovaluteremo l'avversario dopo 1-0 nel match di andata. Sappiamo l’importanza della partita e per andare in B dobbiamo metterci il cuore in questi 90 minuti che restano. E' il momento dell’ultimo sforzo. Sappiamo che domani davanti ai nostri tifosi abbiamo l'obbligo di ripetere la partita dell’andata".