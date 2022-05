Palermo, Baldini: “Giocheremo questa partita con la Feralpisalò come fosse l’ultima”

Alla vigilia del match con la Feralpisaò il tecnico rosanero ha presentato la partita

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini alla vigilia del match di andata della semifinale playoff ha presentato in sala stampa la partita: "La paura per me non esiste. Esistono le mie scelte e il lavoro che facciamo. Giocheremo questa partita come fosse l'ultima. Per me siamo i più forti del torneo. Ogni partita cambia fisionomia dall'inizio alla fine. Dobbiamo quindi gestire le nostre risorse e i nostri giocatori proprio assecondando i ritmi del match. C'è un momento in cui la tattica cede il passo alla capacità di ciascuno di riuscire ad essere decisivi."