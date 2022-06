Palermo, Baldini: “Io veicolo e non artefice. Sapevo che saremmo andati in B”

Grande euforia a Palermo per la promozione in Serie B della squadra siciliana. Il tecnico Silvio Baldini ai microfoni della Rai ha espresso il suo sentimento subito dopo la fine del match contro il Padova. "Sapevo che saremmo stati promossi già dal giorno che ho messo piede a Palermo. Non sono io l'artefice di questa impresa, mi ritengo solo un veicolo. Oggi sono rimasto sempre sereno e la promozione è arrivata. E' stato bello conquistarla davanti al nostro popolo che ha festeggiato la Serie B".