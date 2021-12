Palermo, Baldini: “Non ho paura delle difficoltà ma chi non mi segue andrà via”

Il tecnico rosanero Baldini felice per il suo ritorno a Palermo dopo 18 anni

Il tecnico del Palermo Silvio Baldini è intervenuto in sala stampa al 'Renzo Barbera' per la presentazione a giornalisti e tifosi dopo l'annuncio del suo ritorno dopo 18 anni nel capoluogo siciliano: "Quello che mi ha spinto ad accettare la proposta della dirigenza rosanero, è il fascino per Palermo e per la Sicilia. Io qui vengo sempre in vacanza e sono legato a questa cultura e a queste radici. Il destino dopo 18 anni mi ha dato questa nuova possibilità ma adesso dipende da me e non ho paura di affrontare le difficoltà. La squadra la devo valutare bene ma in questo momento posso dire che ha un buon potenziale che però fuori casa non riesce a esprimere. La mia pretesa è quella di essere assecondato da tutti nel mio lavoro. Se mi seguiranno i rosanero vinceranno molte partite ma chi non avrà questa voglia meglio che vada via. Adesso colazione e pranzo si farà tutti insieme. Darò alla mia squadra una identità ben precisa e in campo dovremo essere aggressivi e propositivi".