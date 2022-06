Palermo, Baldini: “Non sono scaramantico, gioco con gatti neri che mi portano fortuna”

Il tecnico del Palermo ha rivelato di non credere alla scaramanzia

In vista della finale promozione di domani sera contro il Padova, in conferenza stampa al tecnico del Palermo, Silvio Baldini è stato chiesto se è scaramantico visto che in due circostanze, prima col Chievo e poi con l'Empoli, si è accomodato su una panchina dello stadio Euganeo da avversario senza uscire vincitore. Magro bottino visto che Baldini ha portato via solo un punto. Esattamente nella stagione 1997/98 il suo Chievo il 26 ottobre fu sconfitto dai biancoscudati di mister Pillon col punteggio di 3-2. Poi pareggiò contro il Cittadella che nella stagione 2000/01 giocava all'Euganeo per lavori al "Tombolato" e l'Empoli di Baldini face 2-2 il 12 novembre. Il tecnico del Palermo ha risposto in modo ironico alla domanda di un giornalista, se teme di non portare a casa la vittoria domani sera. "Ma questi precedenti a cosa servono? Io non sono assolutamente scaramantico. Pensate che vivo in un albergo dove la strada attigua è sempre ricolma di sacchi di immondizia e questo spazio è pieno di gatti neri. Io spesso ci gioco e quasi mi metto a parlare con loro che sono bellissimi. Se fossi stato superstizioso avrei dovuto cambiare hotel ma invece questi gatti mi portano una fortuna tremenda. Sono animali fantastici e chi dice che portano male si sbaglia di grosso".