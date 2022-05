Palermo, Baldini: “Tre gol di vantaggio sono tanti ma niente relax”

Il tecnico rosanero ha presentato il match di domani

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini ha presentato il match contro la Feralpisalò gara di ritorno dei playoff di Serie C in programma domani. Si parte dal 3-0 per i rosanero di Salò: "Le partite non sono mai finite e dobbiamo rimanere lucidi e concentrati e non perdere di vista le idee che abbiamo condiviso. L'avversario non ha nulla da perdere e giocherà la sua partita ma i miei giocatori li vedo concentrati e poi sanno che devono dare una gioia ai 35 mila del Barbera. Tre gol di vantaggio sono tanti ma niente relax contro la Feralpisalò. Siamo a un passo dalla finale. Se noi siamo sempre gli stessi, con la stessa fame, abbiamo tutta la fiducia e la spensieratezza di cui abbiamo bisogno davanti a uno stadio pieno."