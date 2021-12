Palermo batte il Monopoli e conferma di essere l’antagonista del Bari

Un gol all'87' ha regalato i tre punti ai rosanero

Con un gol di Brunori a due minuti dalla fine, il Palermo ha battuto il Monopoli per 2-1. Rosanero al secondo posto in solitaria in classifica alle spalle della capolista Bari domani impegnata sul terreno dell'Avellino. I sei mila spettatori del “Barbera” hanno accolto con entusiasmo la vittoria dei rosanero che adesso preparano il derby con grande entusiasmo a differenza dei cugini catanesi apparsi ingolfati a Latina. Stasera rosanero in vantaggio al 24' con Valente, pareggio di Grandolfo pochi minuti dopo, poi all'88' la rete decisiva di Brunori.