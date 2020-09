Palermo, Boscaglia: “Contro il Teramo partita importante e fondamentale per il nostro futuro”

Il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, ha presentato la prima di campionato contro il Teramo. “È stata una settimana difficile, molti dei nuovi arrivati non possono essere della partita; noi abbiamo sempre pensato che si giocasse. Sarà la nostra prima gara, vedremo cosa succederà. Peretti? Può giocare a destra, in allenamento ha dato buone garanzie. Su quella fascia abbiamo avuto qualche infortunio ma non sono queste le cose che mi preoccupano -riporta stadionews.it-. Noi dobbiamo capire chi siamo, essere squadra. Le difficoltà vanno superate come gruppo. Ci sono tanti giocatori nuovi ed è cambiato il modo di giocare rispetto all’anno scorso. Noi non giochiamo da molto tempo ed è l’anno zero un po’ per tutti, nessuno è mai stato fermo per tanto tempo. Abbiamo lavorato, l’incognita è che non abbiamo fatto amichevoli. Dovremo avere grande concentrazione, all’inizio il problema sarà che dobbiamo conoscerci durante le partite.

MERCATO – “Vedremo, potrebbe arrivare ancora un altro giocatore. Nel caso in cui vedessi che non siamo competitivi, parlerò con la società. Il Palermo deve andare in campo per vincere tutte le partite. Silipo? È un giocatore potenzialmente ottimo ma sto guardando tutti a 360 gradi. Il ragazzo ha caratteristiche importanti partendo dall’esterno, potrà essere impiegato in quel modo”.

TERAMO – “Contro il Teramo è una partita importante e fondamentale per il nostro futuro, vorrei non parlare di mercato. Preferisco tacere, non dico che giocatore arriverà e in quale reparto. Abbiamo qualche problema numerico a centrocampo però, ma non deve arrivare nessuno per fare numero. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita, non sul calciomercato”.