Palermo, Boscaglia: “Il terzo successo di fila ci dà maggiore consapevolezza e fiducia”

Dopo la vittoria contro il Potenza, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato il match e la prestazione dei suoi: “La prova dei miei ragazzi mi è piaciuta anche perchè si è giocati a buon ritmo. I nostri avversari ci aspettavano e specie nel primo tempo abbiamo spinto provando cambi gioco a difesa schierata. Nel secondo tempo le cose sono andate meglio lavorando tra le linee e abbiamo creato tanto con il loro portiere davvero formidabile. Lo conosco molto bene Marconi perchè è arrivato con me a Trapani, un ragazzo molto forte, è un portiere di livello assoluto; è nelle sue corde fare queste partite. La svolta? Il pareggio di Catanzaro ha dato consapevolezza e fiducia, ma anche quello è successo col Covid, ci ha compattati. Dobbiamo continuare così, non basta quello che abbiamo fatto. Poi è evidente che vincere aiuta molto a crescere sia sul piano fisico che mentale dunque siamo contenti perchè la squadra mostra passi avanti anche sul piano della maturità. Non guardiamo la classifica visto che è ancora presto ma poi pensiamo già alla prossima gara”.