Palermo, Boscaglia: “In due anni dobbiamo fare il salto in B”. Arriva il bomber Pettinari dal Trapani?

Prime parole ai tifosi del Palermo del tecnico Roberto Boscaglia, che ospite del Tgr Sicilia su Rai Tre, ha fatto il punto su come sta per iniziare la nuova stagione e quale sarà l’obiettivo dei rosanero. “Dobbiamo metterci a lavoro e fare grandi cose. Da lunedì andremo in ritiro consapevoli che possiamo fare un buon lavoro. L’obiettivo è fare un gran campionato ed essere protagonisti. C’è un programma biennale e in questi due anni dobbiamo fare il salto. Sarà un campionato difficile con squadre importanti, ma ci stimola a fare bene. L’organico necessità di elementi, tasselli in tutti i reparti e con il direttore Castagnini lavoriamo per completare la rosa ma pensiamo che nei prossimi 15/20 giorni durante il ritiro l’organico sarà numericamente più corposo”. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i rosa hanno messo gli occhi su Stefano Pettinari: l’attaccante in forza al Trapani che ha segnato 17 gol nella stagione di Serie B appena conclusa. Una operazione che potrebbe essere anche a costo zero per i rosanero qualora i granata non dovessero iscriversi al campionato di C.