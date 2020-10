Palermo, Boscaglia: “La Ternana punta alla B e la nostra partita sarà complicata. Preso Luperini ma…”

Il mister del Palermo Roberto Boscaglia ha presentato in sala stampa la partita di domani con la Ternana. “Sarà una partita difficile quella di domani con la Ternana. Mi aspetto dai ragazzi una prova importante con un atteggiamento propositivo attraverso il gioco. I rossoverdi insieme al Bari vogliono fare il salto di categoria ma noi andremo in Umbria per fare risultato. Siamo una squadra che sta provando a compattarsi di più e siamo consapevoli del fatto che ci attende una partita davvero complicata. Mercato? E’ chiuso, noi cercavamo qualche altra cosa oltre al centrocampista Luperini e oggi abbiamo una squadra in costruzione e dobbiamo lavorare con questi giocatori che sono un mix tra esperti e giovani. Potremmo fare qualcosa con gli svincolati e la società sta vedendo se potrà accontentarmi. Poi a gennaio se ci sarà bisogno prenderemo altri calciatori”.

Il Palermo ha tesserato lo svincolato dal Trapani Luperini centrocampista classe ’94 che ha firmato il contratto che lo legherà ai rosa per i prossimi 3 anni.