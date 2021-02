Palermo, Boscaglia: “Mi aspetto una grande prestazione contro l’Avellino”

Dopo la buona prova contro la Ternana, trasferta ad Avellino per il Palermo. Il tecnico Roberto Boscaglia, in conferenza stampa ha presentato il match. “Partita molto complicata ma mi aspetto una grande prestazione per dare seguito a quello che abbiamo fatto. Dobbiamo dare continuità non solo al gioco ma all’atteggiamento. Dall’andata è cambiato un po’ tutto. Siamo due squadre diverse ma mi aspetto un Avellino coriaceo, che sa giocare a calcio; è una gara di cartello e ci terranno a fare bene. Noi dobbiamo andare lì convinti di portare punti a casa. Dobbiamo cercare di fare il massimo in questo campionato. C’è ancora tanto da fare e ancora ci sono possibilità di fare cose importanti. Noi ci crediamo. È naturale che questo periodo serve a lavorare sulla prospettiva, senza lasciar perdere questo campionato. Vogliamo avere un piazzamento importante, poi i playoff vanno giocati per vincere. Pensiamo a piazzarci bene e a far crescere la squadra. Ai playoff sono partite singole e dobbiamo dar fondo a tutte le energie”.