Palermo, Boscaglia: “Per la B una sola strada: pensare che la prossima sia la partita della vita. Tristezza per Martinelli”

Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha fatto il punto visto che oggi si conclude il ritiro a Petralia Sottana per i rosanero. “Abbiamo lavorato bene anche se non è facile qui al sud organizzare delle amichevoli con avversarie che adottano come noi il protocollo covid. Il Palermo deve andare in campo per vincere ma se non è giornata magari dobbiamo pensare di non perdere. Noi non dobbiamo pensare a lungo termine ma ragionare partita per partita. La prossima gara sarà quella della vita, se sarà questa la nostra filosofia sono sicuro che potremmo puntare a vincere il campionato. Dal punto di vista dell’organico non siamo al completo ma abbiamo una buona base che va completata. Il pubblico per noi è determinate e speriamo di averli presto”.

MARTINELLI

Su Martinelli che ha dovuto smettere di giocare a 27 anni per problemi di salute, Boscaglia ha affermato: ““Alessandro l’ho avuto per due anni a Brescia, lo conosco bene. Per un giocatore di 27 anni è una cosa davvero triste, ma poi Alessandro è un ragazzo gentile e generoso. La sua assenza si farà sentire, siamo affranti.”

