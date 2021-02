Palermo, Boscaglia: “Prendere un gol così stordisce ma non meritavamo di perdere”

Ancora una sconfitta per il Palermo oggi punito dall’Avellino da una gravissima ingenuità del portiere Pelagotti che si è fatto sorprendere da un lungo lancio da metà campo dal palermitano dei lupi irpini Silvestri. L’amaro commento a fine gara del tecnico Roberto Boscaglia: “Prendere gol così dopo aver condotto la partita bene può stordirti un po‘. Purtroppo sono cose che succedono. Sicuramente dovevamo fare qualcosa in più per provare a recuperare. Lui sentirà il peso ma dobbiamo essere bravi a non farglielo sentire, difficile fare commenti. Abbiamo provato a creare situazioni da gol, ma i campani sono stati bravi a spezzettare il gioco. Sicuramente non era una partita da perdere. Noi siamo stati a scardinarli ma non è da imputare al carattere della squadra se siamo usciti a mani vuote dal Partenio. Non è una sconfitta salutare ma dobbiamo rimboccarci le maniche”.