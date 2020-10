Palermo, Boscaglia: “Siamo in crescita ma con l’Avellino bisogna fare passi avanti”

Alla vigilia del match con l’Avellino, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha presentato la partita in sala stampa: “Le partite ravvicinate sono importanti per mettere minuti sulle gambe. La prestazione di Terni ci ha dato consapevolezza, siamo in crescita e arriveremo presto al top. Luperini è già disponibile e può giocare titolare. L’atteggiamento deve essere seguito da una preparazione tattica. Abbiamo qualche piccola defezione ma siamo tranquilli, chi scenderà in campo darà il 100%. Credo che il lavoro che abbiamo fatto mercoledì si può anche riproporre domani. Non ne siamo certi, c’è qualche dubbio, ma sono arrivati feedback positivi. Contro l’Avellino dobbiamo fare qualche passo in avanti, sappiamo dove vogliamo arrivare”