Il Palermo ha preso il giovane Jérémie Broh che ha firmato un ingaggio triennale. Il centrocampista ex Cosenza e giovanili di Parma e Sassuolo è un ottimo rinforzo per mister Boscaglia che aveva una lacuna in mezzo al campo e il calciatore italiano di origini ivoriane è senza dubbio quel centrocampista centrale, ideale per un eventuale 4-2-3-1. “A Jérémie i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero” il saluto del club rosanero sul sito.