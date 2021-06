Palermo, “Carramba che sorpresa”: è tornato Ilicic

Una visita nel Museo del Palermo per l'ex Josip Ilicic in vacanza a Mondello

C'è stato qualche tifoso del Palermo che per un secondo ha avuto un sussulto dalla sedia davanti al pc. Quella foto di Josip Ilicic con la sciarpa rosanero per un secondo ha fatto pensare che il calciatore dell'Atalanta fosse tornato in maglia rosanero. Poi però si è reso conto che Ilicic, molto legato ai colori rosanero, ha fatto una tappa della sua vacanza a Mondello, entrando nel museo del Palermo. Foto e sciarpa al Renzo Barbera e poi il ritorno a Mondello dove ha preso casa per qualche giorno di relax. Ad annunciare il suo ‘ritorno’ nello stadio di Viale del Fante, è stato il Palermo, tramite un post su Twitter, in cui il trequartista sloveno è fotografato accanto alla sua maglia rosanero, quella col numero 27.