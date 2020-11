Palermo-Catania: le formazioni ufficiali. Boscaglia sfida Raffaele

Dopo sette anni torna il derby siciliano tra Palermo e Catania. Era dal 21 aprile 2013 che le due squadre non si affrontavano. Allora le formazioni militavano in Serie A. Finì 1-1 con le reti di Barrientos per i rossoazzurri e di Ilicic per i rosanero. L’ultimo acuto palermitano risale al 24 novembre 2012 grazie alle reti di Miccoli e ancora Ilicic per il 3-1 finale. Il Catania si impose l’ultima volta il 18 dicembre 2011 con il 2-0 allo stadio Massimino. Stavolta il match sarà valido per la nona giornata del girone C di Serie C. Il Palermo si presenta al derby con tante assenze anche a causa del Coronavirus, mentre i catanesi potranno disporre di una rosa più ampia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte di Boscaglia e Raffaele:

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Corrado; Odjer, Martin; Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti. All. Boscaglia

Catania (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Dall’Oglio, Pinto; Pecorino, Reginaldo. All. Raffaele