Palermo, che tegola! Alessandro Martinelli costretto a chiudere l’attività agonistica

Amaro comunicato del Palermo su Alessandro Martinelli, calciatore 27enne costretto a chiudere la carriera almeno per il momento per un problema serio. Il rosanero è stato anche capitano del club siciliano in Serie D. Svizzero di Mendrisio, Canton Ticino, scuola Grasshoppers, Martinelli iniziò a giocare nel suo Paese e poi passò alla Samp. Questo il comunicato del club rosanero: Alessandro Martinelli purtroppo, per ora si ferma qui. L’esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l’attività agonistica. In questo momento difficile non ci resta che stringerci tutti attorno a lui, protagonista di tante battaglie, leader in campo e fuori. E non solo per quella fascia gialla al braccio, ma per il suo cuore di uomo straordinario. Un abbraccio, Ale. Forza!