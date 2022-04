Palermo, ci siamo: il club allo sceicco Mansour che prende l’80% delle quote

Mirri pronto a tenere una quota di minoranza. Il City football group detiene già 10 club in tutto il mondo

Un nuovo capitolo di storia rosanero è pronto per essere scritto: il fondo del City Football Group è pronto a rilevare il Palermo. Manca ormai poco ma l’affare è vicino alla conclusione con il patron Mirri che cederà l’80% delle quote ai rappresentanti del sodalizio del club inglese. La società rosanero - come riporta Gazzetta.it - viene valutata intorno ai 6 milioni di euro, ma soprattutto avrà la garanzia di un rafforzamento nel tempo consistente. E questa è una molla non da poco per la squadra di Silvio Baldini che si appresta a disputare i playoff per la promozione in Serie B. Il Manchester City controlla già altri 10 club in tutto il mondo, per un progetto che tende a valorizzare i talenti nei vari continenti. La proprietà dello sceicco Mansour evidentemente ha una visione globale e il brand Palermo permette di guardare a traguardi ambiziosi. I professionisti sono al lavoro nella due diligence che precede le firme per il passaggio del pacchetto di maggioranza.