Palermo, Corrado: “Club ha storia importante e ho rinunciato alla B per venire qui e vincere il campionato”

Il calciatore del Palermo Nicolò Corrado in sala stampa ha parlato delle sue prospettive e quelle della squadra rosanero: “Non potevo rifiutare Palermo che ha una storia importante, e per venire qui ho rifiutato la B senza pensarci due volte dicendo sì al ds Castagnini. Mi ispiro soprattutto a Grosso un modello per me, sono carichissimo per questa nuova avventura. Qui sono tutti titolari e sarà il mister Boscaglia a fare le sue scelte, a me toccherà lavorare bene. Io sono un esterno sinistro che può stare anche a centrocampo ma devo migliorare in fase difensiva ma piano piano farò passi avanti. Sono qui per provare a vincere il campionato”.

