Palermo, Crivello: “Tacopina? Ricordo che il Catania nel derby ha pareggiato con azione irregolare…”

Il futuro presidente del Catania Joe Tacopina ha già acceso il derby con il Palermo. La sua dichiarazione resa a Itasportpress (“Il Palermo? Non so cos’è”) ha suscitato la reazione del calciatore rosanero Roberto Crivello, che in un’intervista a Il Corriere dello Sport ha detto: “Nemmeno rispondo, abbiamo affrontato il derby con soli undici giocatori a disposizione, nella ripresa in dieci, meritavamo di vincere e hanno pareggiato con un’azione irregolare. In quell’occasione ho visto il vero Palermo”. Il calciatore poi ha parlato del momento della squadra rosanero: “La classifica non rispecchia la nostra qualità – afferma il terzino -. Siamo un’ottima squadra, purtroppo non l’abbiamo dimostrato del tutto. Vogliamo chiudere il girone d’andata con due vittorie per rilanciare le ambizioni. 2020? La promozione ci ha regalato emozioni straordinarie, anche se non godute fino in fondo. La seconda parte dell’anno è invece in rosso, sappiamo che dobbiamo cambiare la classifica del Palermo”.