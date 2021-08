Palermo, dalla Juventus arriva l’attaccante Brumori

Il club rosanero tessera un nuovo centravanti

Si muove il Palermo in acquisizione con l'arrivo di un attaccante. Questo il comunicato del club rosanero: Il Palermo comunica di aver acquisito dalla Juventus U23 le prestazione sportive del calciatore Matteo Brunori. L'attaccante arriva al Palermo a titolo temporaneo. A Matteo i migliori auguri per la nuova avventura in rosanero da parte del presidente Dario Mirri e da tutto il Palermo F.C.