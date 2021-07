Palermo, De Rose: “Spero di ripetere la stagione vincente di Reggio”

Francesco De Rose lancia la sfida alle altre squadre del campionato di Serie C. Il centrocampista cosentino è motivato a rilanciare la squadra rosanero dopo anni turbolenti.

Oggi giornata di presentazione ufficiale per il nuovo acquisto del Palermo, Francesco De Rose. L'ex centrocampista tra le altre di Cosenza, Lecce e Reggina (squadra con la quale ha giocato nelle ultime due stagioni), ha messo subito le cose in chiaro e ha lanciato la sfida alle altre squadre del campionato di Serie C