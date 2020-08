Palermo, Di Piazza: “Boscaglia avrà i migliori calciatori. Mai pensato di cedere quote a Ferrero”

Il Palermo vuole recitare un ruolo di protagonista in Serie C. In tal senso l’ormai ex vice presidente Tony Di Piazza ha le idee chiare sul suo futuro dei rosanero come spiega oggi al quotidiano il Corriere dello Sport. Questo uno stralcio dell’intervento dell’imprenditore italo-americano: “Sono contento che, finalmente, dopo mesi di attesa, il Palermo abbia trovato un tecnico con le caratteristiche, l’esperienza ed il background di Boscaglia che auspico firmi al più presto – chiosa Di Piazza – . Come ogni tifoso, mi auguro che adesso vengano messi a disposizione i migliori calciatori per il progetto tecnico dell’allenatore”.

Sulla volontà di vendere le sue quote: “Non ho fretta di andarmene. Anzi, potrei pure optare per una diversa scelta radicale, sempre che ci siano le condizioni. E poi, prima di vendere, ci sarebbe la prelazione di Mirri, che più volte ha dichiarato di essere pronto ad acquistare le mie quote senza, però, mai dare nessun seguito alle sue dichiarazioni. Cedere a Ferrero? Sono stato chiamato da un sito di Genova che mi chiedeva se avessi mai potuto cedere il mio 40% a Ferrero e ho risposto che considererei la sua proposta come quella di chiunque altro, solo se mi convincesse sia economicamente che eticamente e se fossi certo che terrebbe al Palermo almeno quanto ci tengo io, e cioè tantissimo”.