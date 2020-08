Palermo, Di Piazza: “Boscaglia tecnico vincente. Faremo una squadra che punti alla B”

Il Palermo sta incassando l’entusiasmo dell’ambiente che sogna la promozione in Serie B. L’ex vice-presidente rosanero, Tony Di Piazza intervenuto durante la diretta di ForzaPalermo.it, ha toccato tanti temi legati alla società rosanero come la scelta di Boscaglia come nuovo allenatore, la volontà di voler allestire una squadra vincente nonché della situazione legata al centro sportivo: «Il girone C è il più difficile e dovevamo scegliere bene. Con Boscaglia abbiamo fatto centro perché è un vincente, l’ho sentito ieri e gli ho fatto gli auguri per la sua avventura in rosanero. Adesso sono arrivati i primi giocatori e altri ne arriveranno funzionali per il tecnico. Voglio ringraziare per questo il ds Castagnini, massima fiducia in lui. Le avversarie dei rosa? Sarà un girone di ferro, e come ha dimostrato la Reggiana anche le outsider possono essere determinanti, non è detto che con la squadra forte e con tanti soldi si possa vincere. Ho dato disponibilità alla società per fare la squadra più forte possibile per vincere il campionato, finché ci sono remiamo tutti insieme. Pettinari? Metteremo insieme una squadra che possa puntare per il titolo, rinnovo la mia fiducia in Castagnini che sono sicuro farà un lavoro eccellente. Se serviranno ulteriori fondi per prendere un attaccante di grande qualità ci sono». Infine Di Piazza parla del centro sportivo: «Sul centro sportivo sono stato chiaro, dubito che farò parte al progetto -riporta forzapalermo.it-. La famiglia Mirri se ne sta occupando ma il Palermo ha dimostrato di poter fare grandi campionati in Serie A e B senza centro sportivo. Per me le priorità sono altre come ad esempio fare una squadra che possa puntare subito al titolo».