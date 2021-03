Palermo, Di Piazza: “Ora più che mai la squadra ha bisogno del supporto di tutti”

Il derby come occasione di riscatto. Il presidente del Palermo Tony Di Piazza prova a suonare la carica a poche ore dalla sfida contro il Catania al Massimino. La partita di mercoledì 3 marzo vale una stagione per i tifosi ma anche per la dirigenza e il patron rosanero cerca di spronare tutti invitando il popolo palermitano a non generare disfattismo che potrebbe solo fare male alla squadra affidata a Filippi dopo l’esonero di mister Roberto Boscaglia. Su Facebook Di Piazza ha scritto: “Ora più che mai la squadra ha bisogno del supporto di tutti. Forza Palermo”. Il post ha ricevuto molti ‘mi piace’ ma anche qualche commento: “Presidente la squadra deve meritaselo il nostro sostegno” oppure “Andassero a lavorare!!!; Altro che sostegno!!!! La squadra è sta Pseudo-societá non merita RISPETTO!!!. A qualche tifoso non piace il tecnico Filippi e scrive: “si doveva dare una scossa..con un altro allenatore in gamba…non cosi’ zio tony”.Un altro tifoso scrive: “Caro Tony, penso che siamo tutti vicini al Palermo e soffriamo per la situazione e per non essere dove una città,come la nostra, dovrebbe essere. Dovremmo lottare per lo scudetto o per un posto in Champion e invece arranchiamo in serie c , con una situazione societaria drammatica. Per favore, se tieni al Palermo, trova soci e prenditi la società facendo capire che sarebbe un grosso business per chi partecipa. FORZA PALERMO”.