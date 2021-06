Palermo, Di Piazza saluta: “Un grazie di cuore a tutti i tifosi”

Adesso l'italoamericano passerà all'incasso

Un passaggio ufficiale con tanto pathos per Tony Di Piazza che ha occupato una poltrona del Palermo. Da oggi i rosanero cambiano l'assetto societario con l'uscita dai ranghi del socio di minoranza del club di Viale del Fante. Di Piazza diventa adesso creditore del club per aver esercitato il diritto di recesso da Hera Hora il sodalizio proprietario del Palermo che per il momento vede all'interno la famiglia Mirri. Il presidente Dario adesso dovrà liquidare Di Piazza che detiene il 40% del club rosanero. L’americano di San Giuseppe Jato ha dedicato un post Facebook ai tifosi rosa in occasione della fine del rapporto: “Un grazie di vero cuore a tutti i tifosi del Palermo per l’affetto nei miei confronti. Forza Palermo sempre“.