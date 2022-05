Palermo, dirigente del City Group in città: seguirà gara contro la Triestina

Novità possibili in vista

Il Palermo sembra essere sempre più vicino al cambio di proprietà con il City Group prossimo al suo acquisto. Ulteriori conferme arrivano in queste ore con Brian Marwood, Managing Director of Global Football del City Group, che ha avuto ieri degli incontri con i dirigenti rosanero e oggi sarà al Barbera per assistere al match contro la Triestina.