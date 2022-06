Palermo, è tutto oro: la B poi Pallotta sfida Mansour a suon di milioni

La settimana più lunga, quella che ha messo i nervi a dura prova del popolo rosanero, è finita. Tra poche ore il Palermo scenderà in campo per sfidare il Padova e forte dell'1-0 maturato dopo i 90' della finale promozione dei playoff di andata, accarezza il sogno di festeggiare la Serie B stasera alle ore 23. La vittoria a Padova, ha generato ancora più euforia di quanto già non ce ne fosse. Un sogno, perché fino a un paio di mesi fa era difficile credere che la squadra potesse arrivare così vicino al traguardo. Anche il sindaco uscente Leoluca Orlando, che in nell’estate 2019 assegnò il titolo di Serie D al progetto di Hera Hora, sta vivendo la sua lunga attesa come il compimento di un percorso che si chiuderà con il suo mandato.

LA SFIDA A SUON DI MILIONI - Il Palermo nei prossimi giorni cambierà proprietà e passerà probabilmente nelle mani dello sceicco Mansour, che vuole il club rosanero per inglobarlo nella galassia del Manchester City, con accordo già trovato sulla base di circa 8 milioni in caso di Serie C e circa 10 per la B. Tuttavia questa non sembra l’unica soluzione, perché tra le proposte valutate ne è arrivata una anche dagli Usa molto allettante che farebbe capo all’ex patron della Roma James Pallotta e che in extremis potrebbe fare il sorpasso mettendo sul piatto 11 milioni in caso di B. In ogni caso la prossima settimana si decide chi sarà il nuovo proprietario dei rosanero. Palermo sogna.