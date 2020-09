Palermo, è ufficiale l’arrivo dal Monza di Palazzi

Adesso è arrivata l’ufficialità ma di fatto Andrea Palazzi da tempo era in ritiro con il Palermo, sua nuova squadra dopo l’avventura al Monza. Il giocatore arriva in prestito annuale. La società lombarda, con una nota, ad annunciare la formula di trasferimento: “Andrea Palazzi passa a titolo temporaneo annuale al Palermo, club neopromosso in serie C, raggiungendo l’altro ex biancorosso Marconi. Al centrocampista, arrivato in Brianza nel gennaio 2019, in bocca al lupo per la nuova stagione e arrivederci!”.

