Palermo, esonerato Boscaglia

Incredibile al Palermo. Dopo la sconfitta contro la Viterbese, la dirigenza ha deciso di esonerare il tecnico Roberto Boscaglia. I rosanero mercoledì torneranno in campo e dovranno giocare contro il Catania. La partita più attesa della stagione per i tifosi in piena fibrillazione interna. Questo il comunicato del club rosanero: Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Boscaglia. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata all’allenatore Giacomo Filippi. I rosanero domani andranno in ritiro per proseguire la preparazione in vista della gara di mercoledì sera a Catania.