Palermo fa sul serio: quinta vittoria di fila e Bari a -1

I rosanero hanno battuto oggi la Paganese

Momento straordinario di forma del Palermo che continua a vincere in campionato. Oggi il quinto sigillo al Barbera contro la Paganese battuta con il punteggio di 3-0. In classifica adesso i rosanero hanno accorciato sul Bari adesso a -1 ma i Galletti proveranno a riportarsi ‘a distanza di sicurezza’ nella trasferta di Andria. Grande prova dell'undici di Filippi che non ha avuto grandi difficoltà contro i campani nettamente dominati nell'arco dei 90'. Momento difficile invece per il Messina che perde a Latina. Capuano non ha portato nulla di nuovo in panchina e la società giallorossa potrebbe decidere di richiamare Sullo.