Palermo, Fella: “La B è un obiettivo da raggiungere con questa maglia”

Giorno di presentazione per il nuovo attaccante del Palermo

Presentato alla stampa il nuovo acquisto del Palermo Giuseppe Fella attaccante arrivato dall'Avellino. "Mi piace l'idea di gioco dei rosanero e come si esprimono in campo. Mi ricordo che nel match playoff ad Avellino ci hanno affrontato a viso aperto e mi hanno fatto una grande impressione. La squadra rosanero a livello tecnico e tattico mi sembra ben organizzata, anche in amichevole col Potenza i ragazzi hanno fatto una grande partita. Mi è piaciuto l’impatto con l’ambiente, sono stato accolto benissimo dalla squadra e dai tifosi. Ho grande entusiasmo. Il presidente Mirri mi ha fatto un’ottima impressione, sembra una bravissima persona. Per me la Serie B è un obiettivo da raggiungere, perché no proprio con questa maglia”.