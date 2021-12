Palermo, Filippi: “Il Catania non è solo Moro. Senza tifosi? Vinceremo anche contro questa avversità”

Il tecnico rosanero ha presentato il match di domani al Massimino contro il Catania

Alla vigilia del derby col Catania, il tecnico del Palermo Filippi riavvolge il nastro e in conferenza stampa parte dalla sfida vinta al Cibali lo scorso anno al debutto sulla panchina rosanero: "Un’avventura iniziata bene e che quindi mi ha lasciato un bellissimo ricordo. Dobbiamo tornare a Catania e fare la stessa prestazione dell’anno scorso, per dare una risposta alle altre squadre che ci stanno attaccate in classifica. Domani ho bisogno del 120%, altrimenti sarà difficile, perché il Catania sta facendo un grandissimo lavoro anche in una situazione societaria difficile. Le emozioni possono anche suscitare un effetto negativo, possono tradire e fare brutti scherzi. Abbiamo parecchi giocatori che sentono molto questa partita ma voglio la massima lucidità. Un gruppo forte come il nostro deve essere pronto a queste partite speciali. Ci giochiamo tanto, è la base del nostro presente e, così, importante per il futuro. Sarà una partita fondamentale, e voglio una grande prestazione, a prescindere dal risultato”. Filippi ha detto anche la sua sul fatto che al Massimino non ci saranno tifosi del Palermo: "Questo ci dovrà maggiormente spronare visto che quando hai tutti contro ti gasi di più, vincendo anche contro queste avversità”. Poi una battuta sul Catania che è sorretto dalla punta Moro: “Il Catania non è solo Moro, non li elenco tutti, ma stanno giocando tutti molto bene. Abbiamo preparato la partita per affrontare tutto il Catania". Filippi dice la sua su Dall’Oglio che torna a Catania ma con la maglia rosanero: "Lui non deve farsi prendere dall’emozione dell’ex. Deve essere lucido e concentrato, solo sulla partita e sul campo”.