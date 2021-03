Palermo, Filippi: “Noi a Catania abbiamo avuto più voglia di vincere degli etnei”

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, ha presentato la sfida di domani contro la Juve Stabia in conferenza stampa partendo dal derby di mercoledì scorso contro il Catania e del match winner: “Santana credo non è solo il personaggio del giorno ma del Palermo per la storia che ha vissuto qui. È sempre un elemento determinante, in qualsiasi partita, anche quando sta all’80/85%; poi sta a noi dello staff gestire le sue forze. Contro la Juve Stabia potrebbe giocare dall’inizio o subentrare; sta bene quindi abbiamo più alternative per fare male ai campani. Rivedendo il derby con i ragazzi è saltato agli occhi che noi abbiamo avuto più voglia di vincere. Nell’atteggiamento, nella voglia e nella determinazione e la fortuna è quindi girata dalla nostra parte. Ora abbiamo archiviato la partita di Catania e ci siamo buttati di testa sulla Juve Stabia. Dobbiamo fare nostra la partita. Obiettivo? Sarebbe dispersivo a livello mentale, dobbiamo pensare partita dopo partita. C’è grande armonia e allegria nel lavoro, anche da parte di chi ha giocato meno. La freschezza mentale ci mancava prima, quindi abbiamo puntato tanto su questo. Continuo a dire che la squadra era allenata bene, lo testimonia il cambio di modulo a Catania, gioco forza. Il 3-4-3 è stato forzato ma i ragazzi ci hanno messo del loro nell’interpretazione; vuol dire che c’è voglia e compattezza di gruppo. Difesa a quattro? Vedremo, mancano solo Saraniti, Corrado e Doda (infortunati) e i due squalificati”.