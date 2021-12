Palermo, Filippi: “Una sconfitta che fa male”

Il tecnico rosanero ha analizzato la sconfitta contro il Catania

Il commento ai microfoni di Eleven Sports del tecnico del Palermo Filippi dopo il 2-0 subito al Cibali dal Catania: "Questa è una sconfitta che fa male e che si poteva evitare per come si era messa la partita nella seconda parte di gara. Abbiamo commesso delle leggerezza imperdonabili. Il nostro popolo ci teneva molto a questa e dovevamo fare di più ma il Catania ha fatto un’ottima gara. E’ mancato tutto oggi e dispiace per i nostri tifosi"