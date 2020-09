Palermo, Floriano: “Derby col Catania appuntamento da segnare rosso”

Dal Bari al Palermo lo scorso mese di gennaio per puntare alla C. Un sogno che si è avverato quello di Roberto Floriano che ha vinto il torneo interregionale. Adesso però il sogno è andare in Serie B e la scalata sarà più ardua ma l’attaccante spera nel bis. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’esterno d’attacco ha affermato: “MisterBoscaglia è un allenatore vincente e dobbiamo fidarci, correre, seguirlo e fare quello che vuole lui. Campionato difficile e sfide interessanti in C. E poi c’è il derby con il Catania, un appuntamento da cerchiare in rosso, così come le partite contro Bari e Foggia. Sono tutte partite belle ed entusiasmanti da giocare. C’è anche tanta voglia di rivedere la gente allo stadio”.