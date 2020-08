Palermo, in arrivo rinforzo dal Lecce

Il prossimo campionato di Serie C, soprattutto per quel che riguarda il girone C, sarà molto più competitivo rispetto agli anni precedenti. Il Palermo non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato, e per tale ragione sta iniziando a muoversi sul mercato cercando di piazzare alcuni colpi in entrata.

RINFORZO DAL LECCE

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club siciliano pare che abbia trovato l’accordo per il trasferimento in Sicilia di Mattia Felici, attualmente di proprietà del Lecce. Il giovane classe 2001 nel corso dell’ultima stagione è stato in prestito al Palermo, riuscendo a collezionare 25 presenze condite da 4 reti e 3 assist. Sembra che tra le parti sia stato trovato un accordo di massima per quel che riguarda la disponibilità alla trattativa, ma adesso resta da definire la modalità del possibile acquisto: o prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della squadra pugliese, o acquisto a titolo definitivo da parte del Palermo e diritto di recompra per i giallorossi con una percentuale da dare ai rosanero per la futura rivendita.