Mamadou Kanoute è un nuovo calciatore del Palermo. Per l’attaccante, che arriva a titolo definitivo dal Catanzaro, la società ha disposto un ingaggio biennale. Kanoute interverrà in conferenza stampa nella giornata di domani alle ore 16:00. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom per partecipare alla conferenza.