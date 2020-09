Palermo, Kanoute: “Questa è una piazza devastante. Qui per puntare alla B e poi anche alla A”

Il neo arrivato in casa Palermo Mamadou Kanoute è intervenuto in sala stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi: “Sono venuto qui per raggiungere l’obiettivo massimo stagionale inseguito dalla squadra. Possiamo arrivare in Serie B e anche in Serie A visto l’importanza della piazza. Quando ho saputo che mi cercava il Palermo non ho pensato ad altro, questa è una piazza devastante conosciuta a livello mondiale, è un onore essere qui. Giocare a Palermo non è come giocare dappertutto. C’è concorrenza qui ma fa bene, ti stimola, io sto bene fisicamente e posso giocare sin da subito se vuole il mister Boscaglia. Lavorerò per fare più gol visto che in passato ne ho fatti pochi. Io mi ispiro a Jay-Jay Okocha ex nazionale nigeriano”