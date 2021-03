Palermo, la festa derby è già finita e la Juve Stabia sbanca il Barbera

Dalla euforia di mercoledì scorso per la vittoria nel derby contro il Catania alla deprimente sconfitta interna contro la Juve Stabia. Un tumulto di sentimenti contrastanti per il Palermo che torna sulla terra dopo aver sbancato il Massimino poche ore prima. I rosanero perdono al “Renzo Barbera” contro la Juve Stabia (2-4) confermando che il malato non è ancora guarito, anzi ha confermato tutti i suoi colpi di tosse. La difesa ha mostrato i soliti limiti tecnici e mentali. Eppure l’approccio era stato ottimo con gli uomini di Filippi andati in vantaggio con Luperini dopo 30′ con una buona qualità di gioco. Bernardocco riporta la gara in equilibrio ma poi il Palermo nella ripresa spegne la luce. Disastro difensivo nei secondi 45′ e la squadra di Padalino trova tre gol (due di Marotta e uno di Fantacci). Nel finale ancora Luperini prova a riaccendere le speranze ma non basta a evitare la quinta sconfitta casalinga di questo deludente campionato. La cura Filippi non dà ancora significativi risultati e l’entusiasmo di mercoledì è già evaporato.

TABELLINO

PALERMO- JUVE STABIA 2-4

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Peretti (51′ Somma); Almici (51′ Crivello), Luperini, De Rose (82′ Broh), Valente (68′ Rauti); Silipo (51′ Santana), Floriano; Lucca. A disp.: Fallani, Marong, Lancini, Martin, Kanoutè. All. Filippi.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Russo; Mulè, Elizalde, Esposito; Lia (80′ Iannoni), Scaccabarozzi, Berardocco (78′ Caldore), Rizzo (77′ Suciu); Guarracino (63′ Bovo), Fantacci (62′ Borrelli); Marotta. A disp.: Gianfagna, Lazzari, Oliva, Ripa. All. Padalino.

ARBITRO: Cudini di Fermo (Dicosta-Teodori).

MARCATORI: al 6′ e all’83’ Luperini (P) 27′ Berardocco, 48′ Fantacci, 67′, 71′ Marotta

NOTE: Ammoniti: Berardocco, Fantacci, Bovo (JS), Peretti, Accardi, Rauti, Lucca (P). Espulsi: al 96′ Lucca per proteste

Questi i risultati di oggi:

Ore 12.30

Viterbese-Monopoli 2-2: 12′ Tounkara, 78′ Murilo-18′ rig. Soleri, 81′ Starita

Ore 15

Bisceglie-CATANIA 0-3: 62′ Silvestri, 64′ Russotto, 72′ Di Piazza

PALERMO-Juve Stabia 2-4: 6′, 83′ Luperini-27′ Berardocco, 48′ Fantacci, 67′, 71′ Marotta

Teramo-Catanzaro 0-0:

Vibonese-Casertana 1-1: 54′ Parigi-53′ Santoro

Virtus Francavilla-Ternana 1-1: 65′ Adorante-52′ Falletti

Ore 17.30

Avellino-Paganese:

Bari-Potenza

Ore 20.30

Turris-Foggia:

Riposa: Cavese