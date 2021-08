Palermo, la terza maglia indossata oggi in Coppa

I rosanero la indosseranno contro il Picerno

Redazione ITASportPress

Il Palermo su Twitter, ha svelato la Kombat 2022: la terza maglia ufficiale per la prossima stagione realizzata dallo sponsor Kappa Sport che verrà indossata dai rosanero già oggi in occasione del debutto in Coppa Italia Serie C, contro il Picerno.

IL COMUNICATO - Il Palermo parte… “in terza”. In occasione della prima partita ufficiale della stagione – il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, allo stadio Renzo Barbera contro il Picerno – i rosanero scendono in campo per la prima volta con il terzo kit gara, realizzato in collaborazione con l’agenzia palermitana Gomez & Mortisia e il centro R&D Kappa.

In attesa di svelare la prima maglia della stagione 2021/2022 (il cui debutto è fissato in coincidenza con la prima di campionato, domenica 29 agosto), ecco dunque la nuova Kombat Palermo 2022 THIRD di Kappa, che si presenta con un inedito camouflage “militare” su diverse gradazioni di nero e rosa. Uno stile mai visto prima per una maglia del Palermo, che stavolta, per il terzo completo, mette da parte l’omaggio alle maglie del passato e punta su una personalità più moderna e internazionale.

Ad accompagnare il lancio, un’originale shooting che trasforma i giocatori del Palermo in veri e propri guerrieri rosanero, in linea con il tema “mimetico” della battaglia e in omaggio alle popolazioni che nel corso dei secoli, in ogni parte del mondo, hanno combattuto e combattono per la difesa del proprio territorio e della propria identità. Così, nelle foto di Tullio Puglia in collaborazione con l’Area Comunicazione del Palermo, grazie ai colori della make up artist Maila Ventimiglia, i calciatori omaggiano le tenute da battaglia dei nativi americani, delle tribù africane e dei ribelli scozzesi, tutti pronti a dare la vita per i propri valori, uniti in battaglia contro colonizzatori e oppressori. A far da sfondo, naturalmente, l’unico campo di battaglia possibile: quello del Renzo Barbera, suggestivamente avvolto in una coltre di nebbia rosa.

I tessuti della nuova Kombat Palermo 2022 THIRD sono ultra-leggeri e la tecnologia Kombat System offre ancora più elasticità e comfort. La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.