Palermo, le partite visibili su Amazon Prime

I tifosi del Palermo calcio potranno vedere le partite dei rosanero su Amazon Prime . È il risultato di un accordo tra la piattaforma ed Eleven Sports, già broadcaster ufficiale del campionato di Lega Pro. È stata proprio quest'ultima a renderlo noto attraverso un comunicato. Si tratta di un accordo che prevede “la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia”.

“Siamo orgogliosi di annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels che rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel nostro mercato”- ha aggiunto Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports – “Poter distribuire i nostri contenuti anche attraverso questo servizio streaming ci stimola ogni giorno a fare meglio per portare le storie dello sport in tutte le case, su tutti i device, in ogni momento”.