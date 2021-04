Palermo, ma dai: la nuova maglia ha… i colori del Catania. Tifosi scatenati

“Sorpresa! Ecco in anteprima la nuova Kombat Kappa, terza maglia gara del Palermo per la prossima stagione 2021/2022. Cosa ne pensate?”, con questo messaggio sulla propria pagina ufficiale Facebook il Palermo annuncia la divisa per la prossima annata. Colori molto particolari che sono subito balzati agli occhi dei fan e ne hanno scatenato le più diverse reazioni. Il motivo? Una colorazione decisamente originale e che vede persino il rossoazzurro dei rivali del Catania…

Palermo, i colori della maglia scatenano i tifosi

Sta destando grande scalpore il recentissimo post social del Palermo sulla propria pagina Facebook. L’annuncio della nuova divisa da gioco per la stagione 2021-22 ha suscitato tantissime reazioni da parte dei fan rosanero ma anche dei rivali del Catania. Il motivo? Basta osservare la colorazione scelta per capirlo. Al centro della maglia, infatti, ecco due strisce con i colori sociali degli etnei. Il rossazzurro tipico dei catanesi ha subito generato tanta polemica.

Tra i commenti al post, infatti, i fan palermitani sembrano avere un unico pensiero: “I giocatori non indosseranno mai quella maglia”. “Il rossazzurro al centro. Aiuto!”. Altri utenti, invece, hanno ipotizzato si tratti di un Pesce d’Aprile dato che oggi è il primo del mese. Insomma. Non resterà che attendere per capire se si tratti solo di uno scherzo oppure no…

Nei commenti il Palermo ha pure rincarato la dose scrivendo agli scettici: “Perché non ci prendete sul serio? E’ un omaggio alla fratellanza con le altre squadre! Se non vi piace cosa facciamo con i 2 milioni di pezzi ordinati?”. Il tutto sembra prendere una linea ben chiara…