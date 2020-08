Palermo, Marconi: “Vinto campionato a Monza e per portare rosanero in B ecco cosa serve”

Ivan Marconi calciatore del Palermo è intervenuto in sala stampa dal ritiro di Petralia. Queste le dichiarazioni del nuovo difensore rosanero la scorsa stagione a Monza: “Vincere un campionato non è mai facile ed è importante anche la componente fortuna. Il Monza ha fatto delle scelte e io quando ha chiamato il Palermo ho subito deciso di venire perchè quella rosanero è una piazza incredibile. Il mister Boscaglia lo conosco per fama e so che ha sempre costruito squadre per vincere. Speriamo di vedere allo stadio i tifosi rosanero perché so come spingono e quando ho giocato contro il Palermo la loro spinta è stata forte. Mie caratteristiche? Sono più un centrale che terzino ma mi sono adattato anche sulla corsia esterna anche se non sono un fluidificante. Negli ultimi due anni ho fatto qualche gol ma nella mia carriera ho sempre segnato su palle inattive. Comunque bisogna lavorare a testa bassa per vincere il campionato visto che il girone meridionale di C è agguerrito. Ma per vincere il torneo servono perseveranza, convinzione da parte di tutti, non bisogna mai mollare e unione di intenti. Con i tifosi ho subito avuto un impatto positivo ma sapevo che qui il tifo è spettacolare. L’ex rosanero Bellusci adesso a Monza mi ha detto di andare a Palermo perchè è una piazza spettacolare. Per la B non faccio previsioni perché ancora è prematuro. Il vero obiettivo è costruire un gruppo coeso che possa dare soddisfazioni alla società e ai tifosi”.