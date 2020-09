Palermo, Odjer: “A Catania ero minorenne adesso so cosa posso dare ai rosanero”

Prime parole da nuovo centrocampista del Palermo per Moses Odjer. L’ex Catania è intervenuto in sala stampa presentandosi ai nuovi tifosi. Quando è arrivata l’offerta del Palermo ho subito detto sì senza pensarci un attimo. In Sicilia ho già giocato con Catania e Trapani e mi sono sempre trovato bene. Questa regione mi ha lanciato calcisticamente parlando e ricordo quando sono arrivato a Catania a 17 anni, non sapevo neanche parlare italiano. Anche l’esperienza con il Trapani è stata bella. Nessun dubbio ho avuto quando mi ha cercato il Palermo e i due giorni di attesa mi sono serviti per sistemarmi ed eccomi qui. Mi sono allenato a casa e in palestra e sono a disposizione del mister Boscaglia. Posso dare sia quantità che qualità ma mi serve continuità, non sono ancora soddisfatto della mia carriera, posso fare di più”.