Palermo, offerta Follieri bloccata da Lazard che non apre trattative

Lazard sta valutando altre due manifestazioni d'interesse

L'imprenditore Raffaello Follieri si riaffaccia sulla scena siciliana e dopo aver tentato di prendere il Catania ha presentato un’offerta di 12 milioni di euro per l’acquisizione del Palermo. A riportarlo è Il Giornale di Sicilia, che aggiunge però che la banca d’affari Lazard, advisor del Palermo, non ha dato il via libera per l’inizio delle trattative di cessione. L’imprenditore pugliese a capo di un gruppo straniero, avrebbe come consulente Pietro Lo Monaco, -riporta Mediagol.it-. Il noto imprenditore originario di Foggia, che già in passato aveva provato per ben due volte ad acquistare le quote dell'U.S. Città di Palermo, avrebbe presentato un'offerta alla banca d'affari. Tuttavia, da Lazard "non è arrivato alcun via libera alle trattative", si legge. Follieri ha conosciuto Lo Monaco quando ha provato ad acquistare il Catania.